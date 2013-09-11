Американці вимагають нового розслідування трагедії 11 вересня

Проект "Переосмислити 9/11" (rethink 911) вимагає нового розслідування обвалення Сьомої вежі ВТЦ. Організація "Інженери і архітектори за правду" (близько 2 тисяч фахівців) ставить під сумнів офіційну версію обвалення трьох веж - Першої та Другої , протаранених захопленими терористами літаками , і особливо - Сьомої вежі , яка обвалилася приблизно п'ять годин по тому після перших двох. На Таймс-сквер вже з'явилася реклама петиції з вимогою нового розслідування. Її підписали вже понад 7 тисяч осіб, повідомляє РІА Новости.

У день поминання загиблих активісти мають намір подати петицію до мерії Нью - Йорка. Увечері рух збирає прихильників на акцію протесту на Таймс-сквер. Ініціатори нового розслідування стверджують , що Сьома вежа центру - 47- поверхова будівля із залізобетонними конструкціями - не могла так легко впасти . Експерти- ентузіасти, що виявили на " граунд Зіро" елементи вибухівки , вважають , що руйнування хмарочоса - результат так званого контрольованого вибуху , з їх допомогою зносять будівлі. " Руйнування Сьомий вежі виглядає як результат контрольованого вибуху. Ця технологія вимагає підготовки протягом тижнів і може бути реалізована тільки за заздалегідь спланованим сценарієм" , - стверджує оприлюднений відеоролик руху. Це не перша спроба представити альтернативну точку зору на події 9 /11.

Яке тривало три роки розслідування Національного інституту стандартів і технології США дійшло висновку , що обвалення будівлі було викликано безконтрольними пожежами , що почалися після падіння знаходилася поряд Північної вежі центру. Пожежі в будівлі тривали сім годин. Труби, постачають воду у внутрішню систему пожежогасіння , були перерізані в результаті обвалення Північної вежі. Ніяких ознак вибухових речовин в уламках будівлі виявлено не було. А присутність в пилу " термічних речовин" пояснювалося тим , що це компонент грунтовки для фарбування стін.

США в середу згадують жертв трагедії 11 вересня 2001 року, коли терористи - смертники на двох захоплених літаках атакували вежі Всесвітнього торгового центру в Нью - Йорку і будівлю Пентагону у Вашингтоні , третій літак , екіпаж і пасажири якого намагалися нейтралізувати терористів , звалився в Пенсільванії. Трагедія забрала життя майже 3 тисяч осіб і стала поворотним моментом у внутрішній і зовнішній політиці США.