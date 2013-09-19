Російські прикордонники захопили судно Greenpeace, погрожуючи автоматами - ЗМІ

"Над судном завис військовий вертоліт, до нас підійшов корабель берегової охорони і пригрозив відкрити вогонь. Щойно прикордонники з автоматами піднялися на борт Arctic Sunrise", - сказав він.

За словами представника природоохоронної організації, російські прикордонники спустилися на криголам екологів з вертольотів по мотузковим сходам, повідомляє РІА Новости.

На тему: Активісти "атакували" російську нафтоплатформу в Арктиці

Судно Arctic Sunerise в даний час знаходиться недалеко від платформи "Прирозломного"​​, однак поза межами тримильної зони безпеки.

У середу вранці двоє активістів Greenpeace International громадянка Фінляндії Сині Саарела (Sini Saarela) і громадянин Швейцарії Марко Поло (Marco Polo), були затримані російськими прикордонниками при спробі піднятися на нафтову платформу "Приразломная" ​​компанії "Газпром нафта шельф" для проведення акції проти нафтовидобутку в Арктиці. В даний час активісти знаходяться на кораблі берегової охорони "Ладога".

Раніше ФСБ Росії повідомило, що прикордонники були змушені кілька разів відкрити попереджувальну стрільбу в Печорському морі після спроби активістів проникнути на нафтовидобувну платформу "Приразломная"​​. Відзначається, що "на попереджувальну стрільбу, сигнали про зупинку судно не відреагувало".