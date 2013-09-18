Активісти "атакували" російську нафтоплатформу в Арктиці

Як повідомили УНІАН у російському відділенні «Грінпіс», прикордонники відкрили попереджувальний вогонь, одинадцять разів вистріливши в повітря поблизу криголама «Грінпіс» «Арктік Санрайз».

«За відомостями на 09.30 за московським часом, берегова охорона погрожувала вистрілити по кораблю, якщо криголам не залишить територію», - говориться в повідомленні.

Повідомляється, що зараз на «Прирозломній» немає жодного активіста, криголам «Грінпіс» перебуває в районі платформи. Берегова охорона повідомила про намір піднятися на «Арктік Санрайз», проте капітан корабля «Грінпіс» відмовився приймати інспекцію. «Грінпіс Інтернешнл» наголошує, що такий абордаж безпідставний і незаконний.

Читайте також: П’яний росіянин на яхті два дні не давав спокою польським прикордонникам

«Російська берегова охорона застосувала неприйнятний рівень сили, захищаючи платформу компанії «Газпром». Всі спроби зупинити мирний протест застосуванням вогню мають припинитися негайно. Реальна загроза виходить не від «Грінпіс Інтернешнл», а від нафтогазових корпорацій, зокрема таких як «Газпром», які ігнорують ризики нафтового освоєння цього крихкого регіону і не готові видобувати нафту в таких умовах», - сказав керівник Арктичного проекту «Грінпіс Інтернешнл» Бен Аллейф.

«Грінпіс» вимагає звільнення своїх активістів - громадянки Фінляндії Сіні Саарела і громадянина Швейцарії Марко Поло.

При цьому наголошується, що спроби перервати акцію не зупинять глобальний рух на захист Арктики, що об'єднав більш як 4 млн. людей у всьому світі. «Грінпіс» продовжить добиватися створення міжнародного заповідника навколо Північного полюса і робитиме все можливе для захисту арктичного регіону.

Водночас у повідомленні ФСБ Росії наголошується, що прикордонники були вимушені кілька разів відкрити попереджувальну стрільбу в Печорському морі після спроби невідомих проникнути на нафтовидобувну платформу «Прирозломна».

«У зв'язку із загрозою безпеці об'єкту нафтогазового комплексу РФ, що реально склалася, і непокорою законним вимогам про припинення незаконної діяльності співробітниками прикордонних органів була здійснена попереджувальна стрільба з автомата АК-74», - говориться в релізі ФСБ.

Повідомляється, що активісти намагалися проникнути на «Прирозломну» за допомогою «кішок» і шнурів. Затриманих доставили на борт корабля «Ладога».