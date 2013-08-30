Родичі загиблих рибалок жадають кари для російських прикордонників

Брат одного з потонулих українців Анатолій Бойко упевнений, що у відео, де російські прикордонники переслідують рибалок на човні ледь не вдвічі більшому та топлять їх, є розриви, і росіяни спеціально чекали, поки люди не потонуть, повідомляє Радіо Свобода.

«Росія винна у всьому. Нахабно взяли потопили. Ця зйомка переривалася. Вже коли їх потопили, вони відійшли вбік і стояли чекали, хто вилізе, хто не вилізе. А потім лише підняли Федоровича. А Федорович тримав же брата за волосся відразу, а потім вони пішли на дно, і він відпустив брата, який був непритомний", - говорить Анатолій.

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Він вважає, що росіяни заслуговують на покарання, але скаржиться на брак ресурсів, щоб самому домогтися справедливості.

"Я ж не сильно грамотний, щоб у Європейський суд звернутися, треба ж адвоката мені, а вони ж коштують грошей, адвокати. А я живу на пенсію", - сказав Бойко.

Тим часом Оксана Єрохіна, дружина ще одного загиблого рибалки, вважає, що велику роль у цій справі відіграють медіа. Якщо б не журналісти, то справу вже давно б зам'яли. Вдова найняла адвоката, спільного з родиною Федоровичів, та чекає від нього активних дій.

"Поки Україна не почала діяти, поки в новинах не почали показувати все це, доти всі мовчали. І про слідство нам нічого невідомо. Лише тільки в новинах дізнаємося. З Йейська нічого не кажуть про Росію, мовчання. Адвокат працює, щоб посадити винних, скоріше за все, розслідування вести і вивести нам допомогу якусь, родинам загиблих. Мого чоловіка вбили ні за що, виходить. І тепер на волі ходять люди ці. Звісно, я б хотіла, щоб вони всі сиділи", - сказала жінка.

У свою чергу, слідчий відділ управління МВС України на Донецькій залізниці, що є органом досудового розслідування з цієї події, ставить питання про допит свідків, зокрема, російських прикордонників, що перебували на катері берегової охорони.