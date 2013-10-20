У Люксембурзі відбуваються позачергові вибори через скандал зі спецслужбами

Як передає Радіо Свобода, причиною їх проведення став скандал, що вибухнув улітку через порушення у роботі спецслужб.

У липні парламентська комісія, що займалася розслідуванням діяльності розвідслужби SREL, оприлюднила доповідь, в якій наголошувалося, що спецслужби займалися прослуховуванням вищих посадовців держави, а також були причетні до укладання нелегальних оборудок.

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Скандал привів до розпаду правлячої коаліції і відставки прем'єр-міністра Люксембургу Жан-Клода Юнкера,що перебував при владі 18 років, оскільки він займався діяльністю розвідслужби.

58-річний Юнкер з 2005 року очолював Раду міністрів фінансів зони євро – Єврогрупу.