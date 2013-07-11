Прем'єр-міністр Люксембургу подав у відставку через скандал з прослуховуванням

Як повідомляє РІА Новости з посиланням на телерадіокомпанію RTBF, рішення монарха має формальний характер, і європейські ЗМІ вже оприлюднили можливу дату позачергових парламентських виборів - 20 жовтня.

Очолюваний Юнкером уряд продовжить тимчасово виконувати свої обов'язки у передвиборний період.

Конкуренцію Юнкеру може скласти заступник голови Єврокомісії і соратник по партії Вів’єн Редінг, яка вже близько 15 років обіймає високі посади у ключовій інституції виконавчої влади Євросоюзу.

Юнкер, який обіймав пост голови Кабінету міністрів протягом 18 років, оголосив про свою відставку в середу. Прем'єр виступив з цією заявою на тлі скандалу, пов'язаного з діяльністю люксембурзької спецслужби. У парламенті країни була представлена доповідь, яка свідчить про неодноразові випадки перевищення повноважень Службою розвідки держави Люксембург (SREL) к період з 2003 по 2009 рік.

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Агентів спецслужби звинуватили в нелегальному прослуховуванні телефонів, а також у проведенні корупційних операцій і скоєнні інших правопорушень. При цьому наголошувалося, що прем'єр безпосередньо відповідає за діяльність люксембурзької розвідки.

Раніше молодший партнер у коаліції Юнкера закликав розпустити парламент країни і призначити дострокові вибори.

Скандал навколо діяльності люксембурзької розвідки розпочався минулого року, коли місцеве видання опублікувало запис розмови між прем'єр-міністром і главою SREL, який розповідав Юнкеру про хід стеження за великим герцогом Люксембурга Анрі. Проте результати парламентського розслідування, які показали дійсні масштаби порушень закону з боку спецслужби, були представлені тільки цього тижня.

Юнкер, якому зараз 58 років, обіймав пост прем'єр-міністра з 1995 року, при цьому з 1989 по 2009 рік він також був міністром фінансів країни. У 2005 році Юнкер очолив Єврогрупу, яка об'єднує міністрів фінансів країн єврозони.