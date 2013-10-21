МЗС: Українець із затриманого в Індії судна намагався скоїти самогубство

Як передає кореспондент УНІАН, про це УНІАН повідомив директор департаменту інформаційної політики МЗСУ країни Євген Перебийніс.

«Нам відомо про інцидент, який відбувся з громадянином України, який працює на судні старшим інженером. Що стосується обставин і причин інциденту, то про них можна буде говорити після того, як наш консул зустрінеться з українцями», - сказав він.

Перебийніс повідомив, що посольство України в Індії направило запити до МЗС і правоохоронних органів Індії з проханням дозволити зустріч дипломатів з українцями. Він зазначив, що в цьому контексті МЗС співпрацює з компанією-судновласником, що забезпечує юридичний бік справи, зокрема надав адвокатів.

Крім того, МЗС підтримує контакт з посольствами інших держав, громадяни яких також заарештовані.

На тему: Влада Індії звинуватила екіпаж Seaman Guard Ohio в незаконному зберіганні зброї

Як повідомляв УНІАН, індійська поліція 11 жовтня заарештувала 35 членів команди судна Seaman Guard Ohio, у складі якого троє українців.

Індійська влада з'ясовує також, чи могло судно брати участь у незаконному перевезенні зброї. Команда запевняла, що судно займається наданням охоронних послуг, і наявна зброя легальна.

15 жовтня в МЗС України повідомили, що на борту судна перебувають троє громадян України - капітан, старший помічник і охоронець.

18 жовтня МЗС України підтвердив інформацію про арешт представників охорони судна Seaman Guard Ohio.