Влада Індії звинуватила екіпаж Seaman Guard Ohio в незаконному зберіганні зброї

Екіпажу з 33 чоловік із судна Seaman Guard Ohio, затриманого в територіальних водах Індії, пред'явлені звинувачення у незаконному зберіганні зброї і боєприпасів, а також незаконному придбанні пального, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Рейтер.

Минулого тижня берегова охорона Індії затримала у своїх територіальних водах судно Seaman Guard Ohio, що належить американській фірмі AdvanFort, яке слідувало під прапором Сьєрра-Леоне. Його капітан не зміг надати документів на зброю і пояснити, чому судно увійшло до індійських вод з таким вантажем. За його словами, наявність зброї необхідна екіпажу для захисту від сомалійських піратів. Повідомлялося, що на судні перебувало 25 осіб, зокрема, 14 громадян Естонії, шестеро британців і троє українців.

За словами представника фірми AdvanFort Чако Томаса, поліція все ще займається вивченням корабельної документації. Американське посольство в Нью-Делі поки що не коментує ситуацію.

Американська компанія AdvanFort спеціалізується на наданні охоронних послуг, зокрема у проводці суден у небезпечних щодо піратства районах.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ писали, що індійська поліція 11 жовтня заарештувала 35 членів екіпажу судна Seaman Guard Ohio, у складі якого троє українців.

Судно належить американській фірмі AdvanFort, його команда не змогла пояснити, чому корабель увійшов до вод Індії поблизу порту Тутікоріна, писала індійська газета The Hindu. Як стверджує індійська влада, у людей, які перебували на борту судна, не було необхідних документів на вогнепальну зброю.

Індійська влада з'ясовує також, чи могло судно брати участь у незаконному перевезенні зброї. Команда запевняла, що судно займається наданням охоронних послуг, і наявна зброя легальна.

15 жовтня в МЗС України повідомили, що на борту судна перебувають троє громадян України - капітан, старший помічник і охоронець.

18 жовтня МЗС України підтвердив інформацію про арешт представників охорони судна Seaman Guard Ohio.