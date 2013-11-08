У канадських ЗМІ з'явилося чергове скандальне відео з мером Торонто

На любительському відеоролику, який, імовірно, зняв на мобільний телефон візаві градоначальника, Роб Форд погрожує вбити невідому людину, активно використовуючи при цьому нецензурну лексику, пише РІА Новости.

Мер Торонто вже після того, як ролик з'явився на сайті, пояснив журналістам, що в момент зйомки він був "украй, украй нетверезий".

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Відео з погрозами стало черговим епізодом скандального серіалу з життя канадського градоначальника. Минулого тижня шеф поліції Торонто Білл Блейр повідомив, що стражі правопорядку виявили відеозапис, на якому видно, як мер найбільшого канадського міста курить крек через скляну трубку.

Напередодні Форд вибачився перед городянами за свою пристрасть до наркотиків, зазначивши при цьому, що продовжуватиме працювати на посаді голови міста.