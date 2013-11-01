Мер Торонто, упійманий на вживанні наркотиків, не бачить причин для відставки

"У мене немає причин звільнятися", - з посмішкою сказав Форд журналістам. Після цього короткого коментаря він заявив, що має повернутися в кабінет, щоб відповісти на телефонні дзвінки, передає РІА Новости з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес.

Шеф поліції також визнає, що наявність відеозапису не дає формальних підстав для пред'явлення Форду звинувачень.

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Раніше шеф поліції Торонто Білл Блейр повідомив, що стражі правопорядку виявили цифровий відеозапис, на якому видно, як мер найбільшого канадського міста курить скляну трубочку з креком. Сам Форд довгий час заперечував існування подібного запису.

Восени минулого року суд канадської провінції Онтаріо вже припиняв дію повноважень Форда, проте тоді приводом для рішення стала його участь у спірному голосуванні, а не пристрасть до наркотиків.

У 2010 році, незабаром після вступу на посаду, Форд брав участь у голосуванні з питання про те, чи повинен він повернути спонсорам 3 тисячі доларів, зібрані для його футбольного фонду за допомогою співробітників мерії. Міський суд визнав його дії недоречними. Пізніше Форд був відновлений на посаді, оскільки суд вищої інстанції задовольнив його апеляцію.