У Торонто зростає невдоволення мером-наркоманом
03:31, 07 листопада 2013Світ
599 0
Мешканці Торонто і прихильники мера міста Роба Форда висловили невдоволення його поведінкою на наступний день після того, як він зізнався в курінні крек-кокаїну.
Соратники мера у міськраді заявляють, що перестали бути впевнені у градоначальникові Кадр відео thestar.com
Один з найближчих помічників Форда в середу оголосив, що йде у відставку. Його соратники у міській раді заявляють, що перестали бути впевнені у градоначальникові, повідомляє Російська служба ВВС.
На тему: Мер Торонто зізнався у вживанні наркотиків
Вранці в середу понад 200 осіб зібралися біля головного входу в будівлю мерії, вимагаючи відставки Форда, і йому довелося заходити в будівлю через бічний вхід.
Тим часом, влада міста не може законно змістити Форда з посади, якщо йому не пред'явлені звинувачення у злочині.
Напередодні Форд зізнався, що курив крек в стані алкогольного сп'яніння. При цьому він додав, що ні алкоголіком, ні наркозалежним не є і що не має наміру залишати свій пост.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter