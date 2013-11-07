У Торонто зростає невдоволення мером-наркоманом

Один з найближчих помічників Форда в середу оголосив, що йде у відставку. Його соратники у міській раді заявляють, що перестали бути впевнені у градоначальникові, повідомляє Російська служба ВВС.

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Вранці в середу понад 200 осіб зібралися біля головного входу в будівлю мерії, вимагаючи відставки Форда, і йому довелося заходити в будівлю через бічний вхід.

Тим часом, влада міста не може законно змістити Форда з посади, якщо йому не пред'явлені звинувачення у злочині.

Напередодні Форд зізнався, що курив крек в стані алкогольного сп'яніння. При цьому він додав, що ні алкоголіком, ні наркозалежним не є і що не має наміру залишати свій пост.