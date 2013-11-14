Кількість жертв тайфуну на Філіппінах перевищила 2,3 тисячі осіб

Кількість жертв найсильнішого на Філіппінах в цьому році супертайфуну "Йоланда" у четвер вранці зросла до 2357 осіб, йдеться в останньому зведенні Ради з управління в надзвичайних ситуаціях (National Disaster Risk Reduction and Management Council). Раніше повідомлялося про загибель 2275 людей, передає РІА Новости.

За даними Ради, поранення отримали 3853 людини, 77 досі вважаються зниклими безвісти. Понад 534 тисяч філіппінців позбулися даху над головою внаслідок стихійного лиха, яке повністю знищило понад 130 тисяч будинків і пошкодило ще майже 107 тисяч.

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Раніше ЗМІ з посиланням на місцеву владу найбільш постраждалих від стихії районів повідомили, що кількість жертв тайфуну може досягти 10 тисяч, проте президент країни Бенігно Акіно назвав таку оцінку "зайво емоційною" і заявив, що, за наявними на цей момент даними, кількість загиблих буде варіюватися від 2 до 2,5 тисячі.

У зведенні Ради також наголошується, що в багатьох районах досі не повністю відновлено енергопостачання, оскільки буря повалила сотні стовпів ліній електропередач і пошкодила підстанції. Деякі міста і райони також позбулися доступу до питної води.

Щороку в сезон дощів з червня по грудень на Філіппінський архіпелаг обрушуються десятки тайфунів. "Йоланда", що пройшла через всю центральну частину Філіппін 6-7 листопада, стала 24-м та найпотужнішим буревієм в 2013 році.