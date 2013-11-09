Кількість жертв тайфуну на Філіппінах перевищила 1200 осіб
17:49, 09 листопада 2013Світ
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Кількість жертв супертайфуну «Хайян» на Філіппінах перевищила 1200 осіб
Тайфун, вид з космосу / Фото: smscs.com
Кількість жертв потужного тайфуну «Хайян» на Філіппінах перевищила 1200 осіб. Як передає Газета.ru, про це повідомляє Reuters з посиланням на Червоний хрест Філіппін.
Раніше повідомлялося про 100 жертв на вулицях міста Таклобан.
Червоний хрест заявляє, що в місті щонайменше 1000 загиблих. Ще 200 чоловік померли в провінції Самар.
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Як відзначає «Бі-Бі-Сі», щонайменше 100 людей поранено, кількість зниклих безвісти невідома.
Термінал місцевого аеропорту зруйновано.
Філіппіни накрив сильний тайфун, який вже назвали найпотужнішим з усіх ураганів, що бушували на островах.
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