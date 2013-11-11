Кількість постраждалих від тайфуну на Філіппінах досягла 9,5 млн осіб - ООН

Кількість постраждалих від руйнівного тайфуну на Філіппінах досягла 9,5 млн осіб.

Про це йдеться к повідомленні прес-служби ООН, передає РІА «Новости».

"Генеральний секретар (Пан Гі Мун) украй стурбований наслідками тайфуну Хайянь (Йоланда), одного з найсильніших ураганів, здатного викликати обвали, від якого постраждали 9,5 мільйона осіб на Філіппінах і призвів до значних руйнувань та переміщення населення", - наголошується в повідомленні.

За даними прес-служби, Пан Гі Мун запропонував допомогу постійному представнику Філіппін при ООН Лібрану Кабактулану.

Гуманітарні організації вже зібрали харчові добавки для дітей, засоби надання першої медичної допомоги, воду для 13 тисяч сімей в охоплених лихом районах.

Тайфун обрушився на Філіппіни 9 листопада, принісши вітри, швидкість яких сягала 315 кілометрів на годину з поривами до 379 кілометрів на годину. Супертайфун супроводжували хвилі заввишки до шести метрів на островах Самар і Лейте. Руйнувань зазнала центральна частина Філіппін на відстані приблизно 600 кілометрів зі сходу на захід. В одній лише провінції Лейте число жертв, за прогнозами місцевої влади, може досягти 10 тис. осіб.