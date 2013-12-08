У Мадриді на підтримку Євромайдану вийшли сотні людей (фото)
20:02, 08 грудня 2013Світ
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Сотні людей вийшли на акцію в іспанському Мадриді на підтримку українських євромайданів
Мітинг у Мадриді / Фото: Фейсбук Катерина Паланська
Організатори акції повідомляють про щонайменше півтори тисячі учасників.
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Мітингувальники тримали в руках плакати з вимогами відставки української влади та з висловленням підтримки демонстрантам в Україні.
Мітинг у Мадриді / Фото: Фейсбук Катерина Паланська
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