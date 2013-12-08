У Мадриді на підтримку Євромайдану вийшли сотні людей (фото)

Організатори акції повідомляють про щонайменше півтори тисячі учасників.

На тему: У Вінниці Марш мільйонів підтримали близько двох тисяч осіб

Мітингувальники тримали в руках плакати з вимогами відставки української влади та з висловленням підтримки демонстрантам в Україні.