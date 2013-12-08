У Вінниці Марш мільйонів підтримали близько двох тисяч осіб

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні люди стоять із прапорами України та ЄС, у багатьох на одязі висять стрічки з символікою України та Європейського Союзу, а також наклейки ”Вінниця - європейське місто”. Люди під час акції скандували: ”Ганьба!”, ”Разом и до кінця!”, ”Вінниця - це Європа”.

Близько 13:00 до мітингувальників вийшов міський голова Вінниці Володимир Гройсман, який закликав керівництво країни покарати винних за застосування сили під час розгону міліцією мітингу на Майдані Незалежності в ніч на 30 листопада.

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«Ми хочемо жити в нормальному європейському місті, ми хочемо будувати цивілізоване суспільство. Ми сьогодні вийшли, щоб сказати, що немає місця в нашому житті для насильства, і ті, хто його вчинив мають бути покараними. Ми хочемо жити за європейськими принципами і цінностями. Вінниця в чергове демонструє приклад, як можна цивілізованими й мирними заходами демонструвати свою принципову позицію. Ми маємо в єдності сказати, що Вінниця - європейське місто», - наголосив Гройсман.

Після цього присутні всі разом виконали гімн України.

Мітингувальники збирали гроші і теплий одяг для допомоги Євромайдану в Києві, а також нарядили ялинки, які стоять на площі, стрічками з державною символікою України та Євросоюзу.

Сьогоднішнє зібрання стало 17-м днем існування Євромайдану у Вінниці, який утворився на знак протесту проти зупинки євроінтеграції України та жорстокого побиття правоохоронцями мирних громадян на Майдані Незалежності в Києві в ніч з 29 на 30 листопада.