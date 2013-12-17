У Росії чиновника засудили до штрафу в 950 мільйонів рублів
Штраф призначений колишньому заступнику голови адміністрації Ленінського муніципального району Московської області Льву Львову.
Вирок Московського обласного суду колишньому першому заступнику голови адміністрації Ленінського муніципального району Московської області Льву Львову, який обвинувачувався в замаху на отримання хабара в особливо великому розмірі, вступив в законну силу.
Суд призначив чиновнику покарання у вигляді штрафу в розмірі 950 млн руб., його спільник Ігор Комаров виплатить державі 500 млн руб., повідомляє ИТАР-ТАСС.
Як встановило слідство, в 2011 році одна з будівельних компаній завершила будівництво житлового будинку в центральній частині міста Видне. Документи, необхідні для отримання дозволу на введення будинку в експлуатацію, акт про реалізацію інвестиційного контракту і затвердження змін контракту були представлені в адміністрацію Ленінського муніципального району.
"За підписання зазначених документів перший заступник голови адміністрації муніципального району Львов, який курирує відповідно до займаної посади будівництво, зажадав від представника компанії-забудовника хабар у розмірі 500 тисяч доларів США та передачу майнових прав на дві квартири в побудованому будинку за ціною в розмірі 30% від ринкової вартості", - йдеться в повідомленні на сайті МВС.
"Вимоги Львова були частково виконані і в будівельну компанію з'явився знайомий Львова Ігор Комаров для отримання готівки. Факт передачі йому грошових коштів фіксувався співробітниками поліції - Комаров був затриманий на місці злочину", - зазначили у відомстві.
У вересні цього року Відновский міський суд Московської області, перекваліфікувавши дії Львова із замаху на отримання хабара на замах на шахрайство, призначив йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на 4 роки, Комарова засудили до 3 років позбавлення волі умовно з випробувальним строком на 3 роки.
Генеральна прокуратура Російської Федерації, не погодившись з таким рішенням, подала в Московський обласний суд апеляційне подання. У результаті нового розгляду вирок Відновского міського суду Московської області був скасований.