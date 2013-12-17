У Росії чиновника засудили до штрафу в 950 мільйонів рублів

Вирок Московського обласного суду колишньому першому заступнику голови адміністрації Ленінського муніципального району Московської області Льву Львову, який обвинувачувався в замаху на отримання хабара в особливо великому розмірі, вступив в законну силу.

Суд призначив чиновнику покарання у вигляді штрафу в розмірі 950 млн руб., його спільник Ігор Комаров виплатить державі 500 млн руб., повідомляє ИТАР-ТАСС.

Як встановило слідство, в 2011 році одна з будівельних компаній завершила будівництво житлового будинку в центральній частині міста Видне. Документи, необхідні для отримання дозволу на введення будинку в експлуатацію, акт про реалізацію інвестиційного контракту і затвердження змін контракту були представлені в адміністрацію Ленінського муніципального району.

"За підписання зазначених документів перший заступник голови адміністрації муніципального району Львов, який курирує відповідно до займаної посади будівництво, зажадав від представника компанії-забудовника хабар у розмірі 500 тисяч доларів США та передачу майнових прав на дві квартири в побудованому будинку за ціною в розмірі 30% від ринкової вартості", - йдеться в повідомленні на сайті МВС.

"Вимоги Львова були частково виконані і в будівельну компанію з'явився знайомий Львова Ігор Комаров для отримання готівки. Факт передачі йому грошових коштів фіксувався співробітниками поліції - Комаров був затриманий на місці злочину", - зазначили у відомстві.

У вересні цього року Відновский міський суд Московської області, перекваліфікувавши дії Львова із замаху на отримання хабара на замах на шахрайство, призначив йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на 4 роки, Комарова засудили до 3 років позбавлення волі умовно з випробувальним строком на 3 роки.

Генеральна прокуратура Російської Федерації, не погодившись з таким рішенням, подала в Московський обласний суд апеляційне подання. У результаті нового розгляду вирок Відновского міського суду Московської області був скасований.