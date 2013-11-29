На Донеччині податківець отримав 60 тисяч гривень хабара

У Донецькій області 28 листопада при отриманні хабара в сумі 60 тис. грн було затримано заступника начальника Державної податкової інспекції управління Міністерства доходів і зборів України одного з міст регіону.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, такою сумою податківець оцінив свої послуги, які полягали в незастосуванні фінансових санкцій за порушення вимог податкового законодавства, виявлених у ході планової виїзної перевірки господарської діяльності підприємця.

Передача грошових коштів відбувалася в службовому кабінеті чиновника.

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Слідчим відділом прокуратури Донецької області відкрито кримінальне виробництво за ч.4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди посадовцем) - передбачає покарання позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років і з конфіскацією майна.

Наразі заступника керівника податкової інспекції затримано. Ведеться слідство.