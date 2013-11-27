У Донецьку начальник відділу міськради погорів на хабарі

Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі прокуратури Донецька, було встановлено, що начальник відділу одного з управлінь Донецької міської ради вимагав у приватного підприємця грошові кошти за непритягнення його до відповідальності за порушення вимог земельного законодавства, а саме - за нецільове використання земельної ділянки.

Передача грошових коштів відбулася в службовому кабінеті чиновника, де він і був затриманий на місці злочину співробітниками правоохоронних органів.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди посадовцем). Хід досудового розслідування перебуває на контролі прокуратури.

У прокуратурі зазначили, що сума хабара ще уточнюється, оскільки слідство у цьому провадженні розглядає кілька епізодів злочину.