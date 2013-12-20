Троє миротворців загинули при нападі на базу ООН в Південному Судані

Про це повідомляє в п'ятницю агентство Франс Прес з посиланням на індійського представника в ООН Асока Мукерджі.

Угруповання, що складається з молоді племені нуер увірвалася на базу місії ООН (UNMISS) в місті Акобо (штат Джонглей) на сході країни. На базі, крім 40 індійських миротворців, знаходилися мирні жителі з племені дінка, які сховалися там від спалахнули в країні етнічних заворушень, пише РІА Новости.

Після сутички з нападниками "блакитні каски" відступили на найближчу військову базу південносуданською армії. Доля 30 мирних жителів, які ховалися на базі, залишається невідомою.

Генсек ООН Пан Гі Мун засудив напад на базу. "Є ознаки, що ці цивільні особи могли бути вбиті або поранені під час нападу, але це необхідно перевірити. Якщо подібні повідомлення підтвердяться, то винні мають бути притягнуті до відповіді", - йдеться в поширеному в четвер повідомленні офіційного представника всесвітньої організації.

Заворушення в Південному Судані почалися з збройних зіткнень в ніч на 16 грудня в столиці країни Джубі. Джерела у військових колах країни повідомляли, що причиною протиборства між окремими підрозділами у військах охорони президента країни стали етнічні розбіжності між племінними угрупуваннями нуер і дінка - найбільшими за чисельністю народностями в країні.