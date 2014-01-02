Латвія перейшла на євро, а болгари та румуни отримали вільний доступ до роботи у країнах ЄС

Офіційно Латвія приєдналася до єврозони опівночі 1 січня 2014 року, повідомляє РИА Новости.

Рішення про вступ до зони євро уряд і парламент Латвії прийняли, незважаючи на відсутність підтримки з боку населення. Згідно з опитуванням, яке у грудні провела компанія SKDS, тільки 8% жителів країни повністю підтримали перехід на євро, 16,5% опитаних швидше підтримали. Проти введення єдиної європейської валюти в теж час висловилися 50% жителів країни.

Протягом перших двох тижнів після вступу до єврозони в Латвії діятиме перехідний період - розплачуватися можна буде латами і євро. Потім лати будуть виведені з обігу.

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Також з 1 січня громадяни Болгарії та Румунії більше не потребують дозволу на роботу для працевлаштування в країнах Євросоюзу, сказано в заяві єврокомісара з питань зайнятості Ласло Андора.

До сьогоднішнього дня болгари та румуни і так могли безперешкодно працювати в 17 інших країнах ЄС. З нового року обмеження були зняті також у Німеччині, Австрії, Бельгії, Франції, Люксембурзі, на Мальті, в Нідерландах , Великобританії та Іспанії.

Румунія і Болгарія стали членами ЄС у 2007 році. ЄС ввів щодо Бухареста та Софії семирічний перехідний період, перш ніж надати свободу пересування робітникам цих країн.

За даними Андора, в країнах ЄС вже проживають більше 3 мільйонів чоловік з Болгарії та Румунії. "Дуже малоймовірно, що після зняття останніх обмежень на румунських і болгарських робітників буде якесь значне збільшення їх кількості", - зазначає єврокомісар.