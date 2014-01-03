Британія готується до чергових повеней

У зв'язку з похмурими прогнозами синоптиків, котрі пророкують, що хвилі біля узбережжя Девону, Корнуолла, Уельсу і Шотландії можуть досягати висоти в 10 метрів, а вітер і сильний дощ і в цих регіонах, і по всій решті території країни здатні сильно порушити плани британців, в Лондоні в четвер відбулося засідання надзвичайного комітету КОБРА (COBRA), в якому взяли участь представники МЗС, міноборони і спецслужб, передає РІА Новости.

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Метою засідання стало забезпечення повної готовності всіх рятувальних служб.

Тим часом, місцева влада закликає жителів країни до максимальної обережності, а авіа- і залізничні компанії заздалегідь попереджають пасажирів про можливі затримки та скасування рейсів. Енергокомпанії, які зазнали критики за свою повільність під час передріздвяної бурі, обіцяють, що будуть максимально оперативно реагувати на можливі відключення електрики.