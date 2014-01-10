Сноуден викрав 1,7 мільйона файлів про розвідоперації США - ЗМІ
Колишній співробітник американських спецслужб Едвард Сноуден викрав близько 1,7 мільйона файлів, які мають відношення до розвідувальних операцій збройних сил США.
Про це йдеться в закритій доповіді Пентагону, передає РІА Новости з посиланням на Ассошиейтед Прес.
Деякі дані про інформацію, яка міститься в доповіді, журналістам повідомили два американські конгресмени: республіканець Майк Роджерс, який очолює комітет Палати представників з розвідки, і демократ Датч Рупперсбергер.
На тему: США можуть ніколи не дізнатися кількість документів, здобутих Сноуденом
За їх словами, велика частина викрадених файлів має відношення до поточних операцій американської армії, військово-морських і військово-повітряних сил США. Вони зазначили, що публікація деяких з цих документів вже завдала шкоди розвідувальній діяльності США.
У червні минулого року Сноуден передав газетам Washington Post і Guardian ряд секретних матеріалів про програми стеження спецслужб США і Великобританії в інтернеті. Після передачі документів Сноуден вилетів в Гонконг, а з 23 червня 2013 року перебував в транзитній зоні московського аеропорту "Шереметьєво". У серпні він отримав тимчасовий притулок у Росії строком на один рік.