США можуть ніколи не дізнатися кількість документів, здобутих Сноуденом

Документи, передані екс-співробітником американських спецслужб Едвардом Сноуденом ЗМІ, вже викликали низку міжнародних скандалів, пише видання New York Times з посиланням на джерело в уряді США. Але представники ЗМІ заявляють, що на даний момент опублікована лише мала частина документів, і закликають чекати нових викриттів, повідомляє РІА Новости.

Як зазначає New York Times, сьогодні США не можуть вживати адекватних заходів, щоб пом'якшувати ефект від цих викриттів, оскільки не володіють всією інформацією про те, які документи вдалося роздобути Сноудену.

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Це пов'язано з тим, що на комп'ютерах у відділенні Агентства національної безпеки на Гаваях, де працював Сноуден, не встановлено сучасне програмне забезпечення, яке дозволяє моніторити кожну дію співробітника в мережі. Більше того, Сноуден майже не залишав "слідів", оскільки використовував паролі своїх колег для доступу в мережу і зламував системи обмеження доступу.

"Вони (слідчі) витратили сотні і сотні годин, щоб виявити все, що він зумів добути, але вони досі не мають повної картини", - сказав співрозмовник агентства.

Раніше телеканал CBS з посиланням на джерело в АНБ повідомив, що Сноуден передав ЗМІ 200 тисяч документів, але при цьому у нього залишається доступ ще до 1,5 мільйона секретних документів, які він поки що не оприлюднив. До цього ЗМІ називали інші цифри, а сам Сноуден стверджував, що передав журналістам всі документи, які були у нього.

У США Сноудена звинувачують у незаконному розголошенні секретних відомостей. У серпні йому було надано притулок у Росії терміном на рік. Російська влада заявляла, що однією з умов надання притулку Сноудену було зобов'язання припинення діяльності проти США.