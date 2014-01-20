ЗМІ: Франція закрила повітряний простір для делегації з Сирії

Влада Франції вирішила закрити небо над країною для літака, на якому сирійська делегація повинна полетіти на конференцію «Женева-2» до швейцарського Монтре, передає РИА Новости з посиланням на місцеві ЗМІ.

«Франція відмовилася прийняти літак, на якому наша делегація у вівторок має перетнути її (Франції) повітряний простір, тим самим підтвердивши, що вона робить все можливе, щоб зірвати проведення конференції «Женева-2», - цитує агентство Франс Прес джерело в МЗС Сирії.

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Як очікується, 22 січня в місті Монтре в Швейцарії стартує конференція по Сирії. Планується, що вперше за три роки в обговоренні кризи в країні будуть брати участь обидві сторони конфлікту - представники влади та зарубіжної опозиції, яка користується широкою підтримкою Заходу і ряду арабських країн. Опозиціонери вважають головним завданням конференції формування перехідного органу виконавчої влади в Сирії, в якому «не буде місця Асаду». Сирійський уряд неодноразово заявляв, що не збирається передавати кому-небудь владу, а головним завданням «Женеви-2» вважає боротьбу з тероризмом.