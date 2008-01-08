Грузинська опозиція вимагає повернути їй півмільйона голосів

Центральна виборча комісія Грузії збирається на закрите надзвичайне засідання, повідомляє агентство "Новини-Грузія". Після закінчення відбудеться брифінг голови ЦВК Левана Тархнішвілі.

Наразі члени ЦВК збираються на засідання.

Раніше Леван Тархнішвілі заявив представникам Об`єднаної опозиції, які перебувають у будинку ЦВК, що, коли вони мають в своєму розпорядженні інформацію про порушення, то повинні подавати скарги до Центрвиборчкому у встановленому порядку письмово.

Проте опозиція залишилася незадоволена такою відповіддю.

Кандидат у президенти Грузії від опозиції Леван Гачечіладзе прибув до будинку ЦВК, без попередження ввійшов до кабінету голови ЦВК і зажадав почати переговори з опозицією. Гачечіладзе звинуватив Тархнішвілі в тому, що ЦВК займається фальсифікацією підсумків виборів і узаконює підроблені протоколи, зазначає агентство.

"Я прийшов поговорити з головою ЦВК, але він поки що відмовляється від діалогу в нормальному режимі. Хочу заявити, що в разі фальсифікації підсумків виборів Тархнішвілі зазнає покарання", - пообіцяв Гачечіладзе, перебуваючи в ЦВК.

За його словами, "здійснено безсовісний вчинок". "Фактично вкрадено півмільйона голосів моїх прихильників. І Тархнішвілі підписує відповідні документи".

Сьогодні о 17.30 Об`єднана опозиція має намір оприлюднити наявну у виборчого штабу кандидата в президенти Левана Гачечіладзе інформацію про порушення на виборах. Заяву буде зроблено в приміщенні готелю "Тбілісі - Меріотт".