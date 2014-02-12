У Великобританії лютує стихія, оголошено "червоне" попередження

Головна метеорологічна служба Великобританії поширила на рідкість серйозне так зване червоне попередження про очікувані в деяких частинах країни "винятково сильний вітер" з поривами до 160 км/год, повідомляє ИТАР-ТАСС. Синоптики закликають ужити заходів для забезпечення безпеки. Місцеві ЗМІ вже зараз описують погоду як екстремальну.

"Вітер такої сили здатен завдати великої шкоди, повалити дерева, викликати перебої в постачанні електроенергії, - кажуть у Головній метеослужбі. - Крім того, високі хвилі загрожуть деяким ділянкам узбережжя. Люди повинні змінити плани подорожей на цей період".

Британський уряд заявив про загрозу перетворення нинішнього повені (поки відповідної аналогічній ЧС 2003 року) в сильний удар стихії, що сталася в 1947 році, але нагадує, що "з тих пір проводились додаткові заходи [захисту]".

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Виступаючи в парламенті, прем'єр-міністр Девід Кемерон все ж оголосив про виділення власникам будинків і підприємствам грантів по 5 тис. фунтів ($8,3 тис.) на поліпшення захисту будівель від води і ремонт після завданого збитку.

Зараз Кемерон два рази на день проводить засідання кризового комітету "Кобра", який збирається лише у випадках, коли існує пряма загроза держбезпеці Великобританії.

В країні продовжують відзначатися великі перебої залізничного сполучення, перекриті деякі автомобільні дороги. У найближчі кілька днів синоптики прогнозують випадання місячної норми опадів на півдні Англії. Очікується продовження підйому рівня води у річках, що загрожує затопленням ще тисячам будинків.

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