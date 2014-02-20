Великобританія відновила дипломатичні відносини з Іраном

Як передає РИА Новости, про це повідомляється в мікроблозі британського зовнішньополітичного відомства в Twitter.

«Британія завершила узгодження про присутність в Ірані. Тепер ми будемо підтримувати стосунки на рівні повірених у справах», - сказанов повідомленні.

Як повідомив іранським ЗМІ заступник голови МЗС Ірану Маджид Тахт-Раванчі, в четвер над представництвами країн були підняті державні прапори.

Читайте такожОбама накладе вето на будь-які нові санкції проти ІрануУ 2011 році посольство Великобританії в Тегерані зазнало нападу демонстрантів, що протестували проти введення західними країнами антиіранських санкцій. Незабаром після цього, Іран закрив свою дипмісію в Лондоні. Відтоді інтереси Великобританії в Ірані, як відзначає агентство Франс Прес, представляло посольство Швеції. Сторони раніше вже повідомляли про намір відновити відносини на рівні повірених у справах, при цьому зазначалося, що дипломати не будуть постійно перебувати в Тегерані і Лондоні.