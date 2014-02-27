У Венесуелі протестувальники обезголовили статую Чавеса

Як повідомляють в середу мексиканські ЗМІ, інцидент стався в місті Сан-Антоніо в штаті Тачира. Демонстранти зуміли дістатися до бюста Чавеса значних розмірів на одній з площ міста, незважаючи на присутність у Сан-Антоніо посиленого контингенту військовослужбовців, пише РИА Новости.

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Фотографії обезголовленої статуї вже з'явилися у соціальних мережах. У Тачирі наразі розгорнуто великий військовий контингент, перекриті вулиці, за інформацією ЗМІ, в місті немає ні світла, ні інтернету.

При цьому Тачира вважається одним з найбільш радикально налаштованих відносно до венесуельської влади штатів країни.