У Венесуелі протестувальники обезголовили статую Чавеса
05:48, 27 лютого 2014Світ
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Статуя екс-президента Венесуели Уго Чавеса постраждала в результаті масових протестів у Венесуелі - протестувальники відбили у неї голову
У Венесуелі протестувальники обезголовили статую Чавеса / REUTERS
Як повідомляють в середу мексиканські ЗМІ, інцидент стався в місті Сан-Антоніо в штаті Тачира. Демонстранти зуміли дістатися до бюста Чавеса значних розмірів на одній з площ міста, незважаючи на присутність у Сан-Антоніо посиленого контингенту військовослужбовців, пише РИА Новости.
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Фотографії обезголовленої статуї вже з'явилися у соціальних мережах. У Тачирі наразі розгорнуто великий військовий контингент, перекриті вулиці, за інформацією ЗМІ, в місті немає ні світла, ні інтернету.
При цьому Тачира вважається одним з найбільш радикально налаштованих відносно до венесуельської влади штатів країни.
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