Знаменитий письменник Габріель Гарсіа Маркес потрапив у лікарню

Знаменитий колумбійський письменник Габріель Гарсіа Маркес був госпіталізований на тлі легеневої інфекції та зневоднення організму в одну з клінік столиці Мексики ще в минулий понеділок, повідомило в четвер міністерство охорони здоров'я латиноамериканської країни, пише РИА Новости.

Крім того, у нього виявлено запалення сечовивідних шляхів. Зараз письменник проходить курс лікування антибіотиками. Після його завершення лікарі оцінять можливість виписки відомого пацієнта. За словами сина письменника Гонсало, його батько може повернутися ще до настання наступного тижня.

Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто проінформований про госпіталізацію письменника. "Мені повідомили, що Габріель Гарсіа Маркес поміщений в лікарню, я бажаю йому якнайшвидшого одужання", - написав Пенья Ньєто у своєму мікроблозі в Twitter.

Гарсіа Маркес - відомий колумбійський письменник-прозаїк, журналіст, видавець і політичний діяч, лауреат Нобелівської премії з літератури 1982 року. Представник літературного напрямку "магічного реалізму" і корифей латиноамериканської та світової прози XX століття, він є автором всесвітньо відомих книг, таких як "Сто років самотності", "Осінь патріарха" і "Полковнику ніхто не пише".