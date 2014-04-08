Російські десантники висадилися біля Північного полюса

Про це повідомив у вівторок представник управління прес-служби і інформації Міноборони Росії по Повітряно-десантним військам підполковник Євген Мєшков.

"О 14.00 8 квітня 2014 року вперше в історії підрозділ Повітряно-десантних військ (ВДВ) в рамках проведення дослідної евакуаційно-рятувальної операції успішно десантувався парашутним способом на дрейфуючі льоди Північного Льодовитого океану, в безпосередній близькості від Північного полюса", - сказав Мєшков.

Раніше Путін велів ФСБ звернути увагу на Арктику і Україну.