Російські десантники висадилися біля Північного полюса

14:48, 08 квітня 2014
Світ
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Повітряно-десантні війська Росії вперше в історії успішно приземлилися з допомогою парашутів на дрейфуючі льоди Північного Льодовитого океану поблизу Північного полюса.

Російські війська десантувалися в Арктиці

Про це повідомив у вівторок представник управління прес-служби і інформації Міноборони Росії по Повітряно-десантним військам підполковник Євген Мєшков.

"О 14.00 8 квітня 2014 року вперше в історії підрозділ Повітряно-десантних військ (ВДВ) в рамках проведення дослідної евакуаційно-рятувальної операції успішно десантувався парашутним способом на дрейфуючі льоди Північного Льодовитого океану, в безпосередній близькості від Північного полюса", - сказав Мєшков.

Раніше Путін велів ФСБ звернути увагу на Арктику і Україну.

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