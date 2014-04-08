Російські десантники висадилися біля Північного полюса
14:48, 08 квітня 2014Світ
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Повітряно-десантні війська Росії вперше в історії успішно приземлилися з допомогою парашутів на дрейфуючі льоди Північного Льодовитого океану поблизу Північного полюса.
Російські війська десантувалися в Арктиці / mil.ru
Про це повідомив у вівторок представник управління прес-служби і інформації Міноборони Росії по Повітряно-десантним військам підполковник Євген Мєшков.
"О 14.00 8 квітня 2014 року вперше в історії підрозділ Повітряно-десантних військ (ВДВ) в рамках проведення дослідної евакуаційно-рятувальної операції успішно десантувався парашутним способом на дрейфуючі льоди Північного Льодовитого океану, в безпосередній близькості від Північного полюса", - сказав Мєшков.
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