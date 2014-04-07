Путін наказав ФСБ звернути увагу на Арктику й Україну

Президент РФ Володимир Путін сьогодні на зустрічі з керівниками ФСБ наголосив на необхідності розвивати прикордонну інфраструктуру в Арктиці і додав, що після виведення міжнародних військ з Афганістану російські союзники в Центральній Азії можуть потребувати допомоги в підтримці стабільності в регіоні.

Також він заявив, що федеральна служба безпеки Росії має бути готова відбити атаки бойовиків і не дозволити неурядовим організаціям діяти з «деструктивною» метою, «як в Україні», повідомляє Радіо Свобода.

Він додав, що треба залишатися напоготові після Олімпіади в Сочі і висловив стурбованість через небезпеку підживлюваного, на його думку, Заходом внутрішнього інакомислення.

Читайте такожМеркель пригрозила Путіну подальшими санкціями«Ми маємо чітко розрізняти законну опозиційну діяльність, яка є в кожній демократичній країні та екстремізм, побудований на ненависті, на розпалюванні міжнаціональної та соціальної ворожнечі, на запереченні законів і конституції. Треба бачити різницю між цивілізованим опонуванням владі і обслуговуванням чужих національних інтересів на шкоду власній країні», – сказав російський президент.

За словами Путіна, торік на території Росії співробітниками ФСБ були зупинені дії 46 співробітників іноземних спецслужб і 258 їхніх агентів.

«Сучасне російське законодавство надає всі можливості для прозорої діяльності неурядових громадських організацій. Але ми ніколи не допустимо, щоб вони використовувалися для досягнення деструктивних цілей, як це сталося в Україні, коли часто каналами неурядових організацій з-за кордону фінансувалися націоналістичні, неонацистські структури, бойовики, які стали головною ударною силою державного антиконституційного перевороту», – твердить Путін.