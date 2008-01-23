Путінська демонстрація сили логічна, але безглузда - Times

Росія продемонструвала НАТО, що готова захищати свої інтереси за допомогою військової сили. Як пише газета The Times, про це свідчать навчання ВМФ Росії, які пройшли напередодні. На думку газети, президент Володимир Путін прагне показати, що Росія може дати адекватну відповідь на вторгнення НАТО до Східної Європи і на Кавказ. У зв`язку з цим прагнення Путіна продемонструвати силу логічне, відзначає газета, але трохи безглузде, враховуючи стан російської військової галузі. Проте Путін добився іншої мети – продемонстрував населенню потужність країни.

Газета.ру