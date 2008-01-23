Ющенку та Райс вистачило 30 хвилин на НАТО, СОТ і Буша

Державний секретар США Кондоліза РАЙС підтримує євроатлантичні прагнення України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ у Давосі.

Як повідомила прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА після закінчення зустрічі, К.РАЙС і В.ЮЩЕНКО обговорили питання приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО, а також питання вступу України до Світової організації торгівлі.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, крім того, В.ЮЩЕНКО і К.РАЙС обговорили українсько-американські відносини і питання підготовки майбутнього візиту Президента США Джорджа БУША до України.

Водночас точна дата візиту Дж.БУША поки що невідома. За словами І.ВАННИКОВОЇ, вона уточнюватиметься по дипломатичних каналах.

І.ВАННИКОВА відзначила, що Держсекретар дала позитивну оцінку політичній ситуації в Україні, і наголосила, що Україна є для США "другом і демократичним партнером".

За словами прес-секретаря українського Президента, К.РАЙС відзначила, що для США є важливим завданням захищати суверенітет і незалежність України.

Зустріч Президента України з Держсекретарем США тривала 30 хвилин і проходила на віллі "Сюрлей" – офіційній резиденції глави Української держави під час його перебування в Давосі.