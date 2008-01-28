Президент Європарламенту про Україну, Росію, НАТО та інтелігентність у політиці

Президент Європарламенту Ганс-Герт ПЬОТТЕРІНГ переконаний, що Україна має право приєднатися до НАТО, і це не має зашкодити її відносинам із Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні після зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

«Україна має право вступити до НАТО, якщо НАТО схвалить це», - сказав Г.Г.Пьоттерінг, зазначивши, що це його особиста думка.

Президент Європарламенту також зауважив, що у політиці слід бути інтелігентним і поважати права інших країн.

За словами Г.Г.ПЬОТТЕРІНГА, Європейський Союз також хоче мати добрі відносини з Росією.

«Ми хочемо мати добрі відносини з Росією, з демократичною Росією», - сказав він.

Також Президент Європарламенту висловив переконання у тому, що Росія повинна з повагою поставитися до рішення України, якщо та вирішить приєднатися до НАТО.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО, перебуваючи у Брюсселі, передав генеральному секретарю НАТО Яапу де Хооп СХЕФФЕРУ листа, підписаного президентом, прем`єр-міністром і спікером Верховної Ради України щодо приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ).

Рішення керівництва України про приєднання до ПДЧ викликало негативну реакцію з боку Росії, яка заявила, що вступ України до НАТО може погіршити відносини між двома країнами.