На карнавалі в Ріо вирішили поєднати Голокост із самбою (фото)
13:00, 31 січня 2008Світ
1582 0
Єврейська громада Бразилії обурена
|Фото Reuters
Єврейська громада Бразилії висловила обурення. Бразильські євреї вважають недоречним включати в атмосферу карнавалу сцени, які символізують знищення мільйонів євреїв у концентраційних таборах нацистської Німеччини, повідомляє ICTV.
А представники школи “Вірадоуро” кажуть, що в їхній виставі немає нічого осудливого і значення приголомшливої сцени в тому, що її автори не хочуть повторення жахів Голокосту в майбутньому. До того ж, це буде єдина платформа на карнавалі, на якій не будуть танцювати, наголошують прихильники карнавального “наочного посібника” з теми жахів Голокосту.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter