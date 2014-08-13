Сербія може ввести покарання для громадян, які воюють на сході України

Про це заявив прем'єр-міністр Олександр Вучич, передає Еспресо.TV з посиланням на ИТАР-ТАСС.

"Сербія проводить серйозну і відповідальну політику", - сказав він, підкресливши, що держава уважно стежить за діями тих своїх громадян, які повертаються з території Сирії та Іраку, а також тих, хто брав участь у конфлікті в Україні.

Прем'єр закликав співгромадян, які беруть участь у бойових діях, "повернутися в країну і піклуватися про свої сім'ї і свою країну, а не воювати".

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Він повідомив, що Белград розглядає питання про введення покарання для громадян республіки, які воюють за її межами без санкції влади. Протягом місяця відповідні зміни в законодавстві надійдуть до Скупщини (парламент).

"Що стосується Сербії, то для нас війни давно завершені. Ми дивимося в мирне майбутнє, в якому ми будемо розвивати свою країну і розмірковувати над тим, як стати до 2016 року економічно найбільш передовою країною регіону", - заявив він.

Нагадаємо, у липні лідер ДНР Ігор Гіркін заявив, що до бойовиків приєдналося близько 200 так званих "добровольців" із Сербії.