Розбився поліцейський з ескорту Хілларі Клінтон (фото)
19:53, 22 лютого 2008Світ
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Політик публічно висловила співчуття
|Фото АР
Хілларі Клінтон прямувала з аеропорту Далласа на зустріч з виборцями, коли сталася аварія. Представники місцевої поліції заявили, що поки не мають у своєму розпорядженні детальної інформації про подію. Відразу після аварії поліцейського відправили до місцевої лікарні, потім було оголошено про його смерть, повідомляє Лента.ру.
Хілларі Клінтон публічно висловила співчуття сім`ї і колегам загиблого. "Це ще одне нагадування про те, що роблять для нас правоохоронці щодня, і з якою пошаною ми повинні ставитися до їх роботи".
Хілларі Клінтон прибула до Далласа з передвиборчих дебатів у місті Остін штату Техас.
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