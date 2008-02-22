Розбився поліцейський з ескорту Хілларі Клінтон (фото)

Поліцейський з ескорту мотоциклістів, які супроводжували Хілларі Клінтон в Далласі, загинув у п`ятницю вранці, повідомляє телеканал NBC. Ім`я загиблого не розголошується.

Хілларі Клінтон прямувала з аеропорту Далласа на зустріч з виборцями, коли сталася аварія. Представники місцевої поліції заявили, що поки не мають у своєму розпорядженні детальної інформації про подію. Відразу після аварії поліцейського відправили до місцевої лікарні, потім було оголошено про його смерть, повідомляє Лента.ру.

Хілларі Клінтон публічно висловила співчуття сім`ї і колегам загиблого. "Це ще одне нагадування про те, що роблять для нас правоохоронці щодня, і з якою пошаною ми повинні ставитися до їх роботи".

Хілларі Клінтон прибула до Далласа з передвиборчих дебатів у місті Остін штату Техас.