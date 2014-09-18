ООН має намір заснувати спеціальну місію для боротьби з лихоманкою Ебола

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес, яке цитує лист генерального секретаря Всесвітньої організації Пан Гі Муна до членів Ради Безпеки ООН.

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"Першочерговою і головною метою цієї місії стане співпраця з іншими (організаціями) в боротьбі проти нинішнього спалаху лихоманки Ебола", - заявив Пан Гі Мун в листі. Він також додав, що в трьох країнах Західної Африки, де вірус набув найбільшого поширення (Ліберія, Гвінея і Сьєрра-Леоне), будуть створені регіональні представництва місії.

Крім того, ООН також планує заснувати спеціальний фонд, кошти з якого будуть спрямовані на боротьбу з поширенням лихоманки. За оцінками генсека, щоб впоратися з нинішнім спалахом смертельного вірусу, може знадобитися мобілізація до одного мільярда доларів.

Вірус Ебола продовжує стрімко поширюватися на території Західної Африки. У даний час випадки зараження вже зареєстровані в Ліберії, Сьєрра-Леоне, Гвінеї, Нігерії, Демократичній Республіці Конго і Сенегалі. Смертність від лихоманки становить 53%.

Як повідомлялося раніше, не менше 2,5 тисячі людей стали жертвами лихоманки Ебола в Західній Африці, заразилися 5 тис людей.

Ефективної вакцини проти вірусу поки не існує. ВООЗ визнала етичним використання експериментальних ліків для лікування хвороби.