На засіданні Генасамблеї ООН глава МЗС РФ запропонував заборонити визнання революцій

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров запропонував прийняти декларацію Генеральної Асамблеї ООН про недопустимість втручання у внутрішні справи держав, про невизнання переворотів як методу зміни влади.

Цю пропозицію він озвучив, виступаючи на 69-ої сесії ГА ООН, передає ИТАР-ТАСС.

"В якості умови встановлення дипломатичних відносин з Радянським Союзом в 1933 році уряд Сполучених Штатів вимагав від Москви гарантій невтручання у внутрішні справи США, зобов'язань не вчиняти які-небудь дії з метою зміни політичного та соціального ладу Америки", - зазначив міністр.

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За словами Лаврова, такі гарантії були закріплені на основі взаємності. "Можливо, є сенс повернутися до цієї теми і відтворити тогочасну вимогу американського уряду в універсальному масштабі", - наголосив він.

"Чому б не прийняти декларацію Генасамблеї про неприпустимість втручання у внутрішні справи суверенних держав, про невизнання переворотів як методу зміни влади? - запитав міністр. - Час повністю виключити з міжнародного спілкування спроби незаконного тиску одних держав на інших", - заявив глава МЗС РФ.