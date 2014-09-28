На засіданні Генасамблеї ООН глава МЗС РФ запропонував заборонити визнання революцій
Лавров запропонував світовій спільноті прийняти декларацію Генеральної асамблеї ООН про невизнання держпереворотів.
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров запропонував прийняти декларацію Генеральної Асамблеї ООН про недопустимість втручання у внутрішні справи держав, про невизнання переворотів як методу зміни влади.
Цю пропозицію він озвучив, виступаючи на 69-ої сесії ГА ООН, передає ИТАР-ТАСС.
"В якості умови встановлення дипломатичних відносин з Радянським Союзом в 1933 році уряд Сполучених Штатів вимагав від Москви гарантій невтручання у внутрішні справи США, зобов'язань не вчиняти які-небудь дії з метою зміни політичного та соціального ладу Америки", - зазначив міністр.
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За словами Лаврова, такі гарантії були закріплені на основі взаємності. "Можливо, є сенс повернутися до цієї теми і відтворити тогочасну вимогу американського уряду в універсальному масштабі", - наголосив він.
"Чому б не прийняти декларацію Генасамблеї про неприпустимість втручання у внутрішні справи суверенних держав, про невизнання переворотів як методу зміни влади? - запитав міністр. - Час повністю виключити з міжнародного спілкування спроби незаконного тиску одних держав на інших", - заявив глава МЗС РФ.