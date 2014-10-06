Польща закликає НАТО посилити рівень безпеки на східному кордоні

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала після переговорів з новим генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом у Варшаві.

"Збройний конфлікт за нашим східним кордоном призводить до того, що як Польща, так і Північноатлантичний альянс не можуть легковажити серйозність ситуації", - сказала вона.

Копач закликала до посилення безпеки країн Альянсу, зокрема, на східних рубежах, зазначивши, що для цього необхідно швидко реалізувати досягнуті домовленості на саміті НАТО у вересні.

Читайте такожНАТО має сильну армію навіть без спецсил швидкого реагування - СтолтенбергВона зазначила, що Польща, котра збільшує видатки на озброєння, теж може стати добрим прикладом для інших держав Альянсу.

Копач позитивно оцінила той факт, що новий генсек НАТО перший свій візит здійснив до Польщі, та сказала, що він має "повну підтримку" польської влади для реалізації своєї місії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні генсек НАТО заявив про намір Альянсу повною мірою реалізувати досягнуті у вересні домовленості з посилення безпеки, зокрема, східних країн-членів організації у зв'язку з агресією Росії проти України.