США можуть направити в Африку 4 тисячі військових для боротьби з Еболою - ЗМІ



Про це повідомляє РІА «Новости».

”Ми прогнозуємо, що майже 4 тисячі військовослужбовців можуть бути розміщені на підтримку цієї місії”, - повідомив представник військового відомства.

Він підкреслив, що ця кількість військовослужбовців, які ”потенційно” можуть бути відправлені в Західну Африку. Кірбі додав, що солдати не надаватимуть медичну допомогу хворим лихоманкою Ебола.

Раніше Кірбі заявив, що США відправлять понад тисячу військовослужбовців в Ліберію для допомоги у боротьбі зі смертельним захворюванням.

Вірус Ебола продовжує стрімко поширюватися на території Західної Африки. Майже 300 осіб заразилися вірусом Ебола за два дні, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ).

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Згідно з оприлюдненими в п`ятницю даними, кількість загиблих від лихоманки Ебола склало 3 431 чоловік, заражених - 7470 чоловік.

Раніше повідомлялося про 3338 загиблих і 7178 заражених.

В даний час випадки зараження вже зареєстровані в Ліберії, Сьєрра-Леоне, Гвінеї, Нігерії, Демократичній республіці Конго і Сенегалі. Смертність від лихоманки становить 53%. Ефективної вакцини проти вірусу поки що не існує. ВООЗ визнала етичним використання експериментальних ліків для лікування хвороби.

Раніше в Ліберії лихоманкою Ебола заразилися три американських лікаря. Також в США з Ліберії доставили зараженого цією хворобою Томаса Еріка Дункана, однак, за даними NBC, він є громадянином Ліберії. Зараз він проходить лікування в госпіталі Далласа.