Вірус Ебола найближчим часом може вразити Великобританію та Францію - ЗМІ

Як передає РИА Новости, до такого висновку дійшли вчені, проаналізувавши маршрут поширення хвороби і дані про авіакомпаній, що здійснювали перельоти. Ризик поширення вірусу у Франції до 24 жовтня становить 75%, у той час як у випадку з Великобританією - 50%. Ймовірно, що Ебола вразить також Бельгію, Іспанію і Швейцарію.

”Немає конкретного списку країн (схильних до ризику розповсюдження вірусу), мова йде тільки про ймовірності, але ймовірність (зараження) зростає для всіх”, - заявив професор Північно-східного університету Бостона Алекс Веспіньяні.

Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) не накладала заборону на авіаперельоти, обґрунтувавши це тим, що на відміну від інших інфекцій, таких як грип і туберкульоз, Ебола не переноситься повітряним шляхом, а передається від людини до людини тільки при прямому контакті з кров`ю, виділеннями, іншими рідинами та органами хворого.

У той же час, ВООЗ залишає в силі рекомендацію до країн, де офіційно зареєстровано наявність даного захворювання, зберігати заборону на переліт для всіх хворих або осіб з підозрою на зараження, для запобігання подальшого поширення смертоносного вірусу.

Вірус Ебола продовжує стрімко поширюватися в Західній Африці, випадки зараження вже зареєстровано в Ліберії, Сьєрра-Леоне, Гвінеї, Нігерії, Демократичній республіці Конго та Сенегалі. Згідно з оприлюдненими минулої п`ятниці даними, кількість загиблих від лихоманки Ебола становила 3 431 людина, заражено 7 470 осіб. Ефективної вакцини проти вірусу поки не існує.