ООН поки зібрала лише 25% коштів, необхідних на боротьбу з Еболою

"З одного мільярда доларів, які покликані в сукупності зібрати агентства ООН, фондів зібрано лише на чверть", - заявив заступник генерального секретаря ООН Ян Еліассон, якого цитує РИА Новости, на пленарному засіданні Генасамблеї ООН з Эболе.

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Заступник генсека ООН також додав, що "настав час діяти".

Нагадаємо, епідемія Еболиохопила країни Західної Африки. Найбільше загиблих від вірусу у Ліберії, Гвінеї та Сьєрра-Леоне. Вакцини від вірусу поки не існує. Смертність від вірусу Ебола може досягати 90%, проте під час поточної спалаху вона становить близько 60%.

За даними ВООЗ на 8 жовтня, число загиблих від Еболи в Західній Африці склало 3879 людина, заразилися 8033 людини.