Обама призначив координатора по боротьбі з лихоманкою Ебола

Президент США Барак Обама призначив керівником спеціальної групи по боротьбі з запобіганням і поширенням лихоманки Ебола Рона Клайна - колишнього керівника апарату віце-президента Джорджа Байдена і віце-президента Ела Гора, повідомляє Радіо Свобода.

Він буде займатися керівництвом діями уряду США на кризу, пов'язану з поширенням захворювання.

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В даний час Клайн є президентом інвестиційної групи Case Holdings і генеральним радником групи Revolution, повідомляє газета "Вашингтон пост".