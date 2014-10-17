Обама призначив координатора по боротьбі з лихоманкою Ебола
19:01, 17 жовтня 2014Світ
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Рон Клайн буде координувати дії уряду США у відповідь на кризу, пов'язану з поширенням захворювання.
REUTERS
Президент США Барак Обама призначив керівником спеціальної групи по боротьбі з запобіганням і поширенням лихоманки Ебола Рона Клайна - колишнього керівника апарату віце-президента Джорджа Байдена і віце-президента Ела Гора, повідомляє Радіо Свобода.
Він буде займатися керівництвом діями уряду США на кризу, пов'язану з поширенням захворювання.
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В даний час Клайн є президентом інвестиційної групи Case Holdings і генеральним радником групи Revolution, повідомляє газета "Вашингтон пост".
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