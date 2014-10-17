У Сенегалі зупинено спалах лихоманки Ебола - ВООЗ

Поширення смертельно небезпечного вірусу Ебола в Сенегалі зупинено. Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), передає ТАСС.

"ВООЗ офіційно проголосила кінець епідемії вірусу Ебола в Сенегалі. Організація вітає старанність, з яким ця країна боролася з поширенням вірусу", - йдеться в заяві.

У документі наголошується, що сусідство Сенегалу з державами, де епідемія поки не ліквідована, ставить країну в уразливе становище і загрожує новими випадками зараження. Тому організація закликає владу країни зберігати пильність і продовжувати чітко слідувати правилам безпеки ВООЗ.

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Сенегал став першою західноафриканською країною, де поширення вірусу Ебола офіційно визнано зупиненим. При сприятливому розвитку подій, наступною країною, де епідемія буде вважатися переможеною, може стати Нігерія. Остаточне рішення по ній буде прийняте 20 жовтня.

Згідно установкам ВООЗ, спалах вірусу Ебола вважається ліквідованим в тому випадку, якщо в країні не було зафіксовано нових випадків зараження протягом 42 днів. Це пов'язано з тим, що інкубаційний період вірусу становить у середньому 21 день. Для підтвердження успіху в боротьбі із захворюванням фахівці наполягають на подвійному терміні очікування.

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Експерти особливо відзначили оперативне реагування екстрених служб, відстеження контактів всіх заражених, їх ізоляцію і перевірку, здійснену в обох країнах. У зв'язку з цим у ВООЗ вважають, що, "якщо в Нігерії лікарі з самого початку змогли взяти спалах хвороби, викликаної вірусом Ебола, під контроль, то це можливо і в інших країнах". На їх думку, для цього потрібно приділяти підвищену увагу профілактичним заходам, а також забезпеченню лікарів необхідними засобами захисту та обладнанням.