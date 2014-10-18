У Євросоюзі за три роки зареєстровано понад 30 тисяч випадків торгівлі людьми

За даними Європейської комісії, за три роки в ЄС було зареєстровано більш як 30 тисяч випадків торгівлі людьми.

У доповіді Європейської комісії йдеться, що 80% жертв цієї торгівлі – жінки, а 69% жертв торгівлі піддавалися сексуальній експлуатації, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Дві третини жертв торгівлі людьми були громадянами ЄС. Також від злочинців часто страждали громадяни Китаю і Нігерії.

За даними Європейської комісії, серед жертв торгівлі – близько 1 тис. дітей, які піддалися сексуальному насильству.

Рік тому в Європейській комісії зазначали, що зареєстровані випадки – це лише "верхівка айсберга", а справжні масштаби торгівлі людьми можуть бути значно більшими.