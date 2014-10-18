У Євросоюзі за три роки зареєстровано понад 30 тисяч випадків торгівлі людьми
11:13, 18 жовтня 2014Світ
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80% жертв цієї торгівлі - жінки, а 69% жертв торгівлі піддавалися сексуальній експлуатації
REUTERS
За даними Європейської комісії, за три роки в ЄС було зареєстровано більш як 30 тисяч випадків торгівлі людьми.
У доповіді Європейської комісії йдеться, що 80% жертв цієї торгівлі – жінки, а 69% жертв торгівлі піддавалися сексуальній експлуатації, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
Дві третини жертв торгівлі людьми були громадянами ЄС. Також від злочинців часто страждали громадяни Китаю і Нігерії.
За даними Європейської комісії, серед жертв торгівлі – близько 1 тис. дітей, які піддалися сексуальному насильству.
Рік тому в Європейській комісії зазначали, що зареєстровані випадки – це лише "верхівка айсберга", а справжні масштаби торгівлі людьми можуть бути значно більшими.
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