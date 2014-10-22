У Червоному Хресті заявили, що епідемію лихоманки Ебола можна побороти за півроку
16:27, 22 жовтня 2014Світ
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За словами представника організації, для цього необхідні повноцінна ізоляція хворих, якісне лікування та безпечне захоронення тіл померлих.
REUTERS
Зі смертельною лихоманкою Ебола можна впоратися за півроку.
Про це заявив генеральний секретар Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця Ельхадж Ас Сі, передає 5 канал із посиланням на NBC News.
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За словами Ас Сі, для того щоб покінчити з епідемією, необхідні "повноцінна ізоляція хворих, якісне їх лікування та безпечне захоронення тіл померлих".
На сьогоднішній день жертвами Ебола, яку вперше зафіксували у лютому в Гвінеї, стали понад 4,5 тисяч людей. Найбільше від епідемії смертельної хвороби постраждали Ліберія, Сьєрра-Леоне, Гвінея та Нігерія.
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