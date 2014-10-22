У Червоному Хресті заявили, що епідемію лихоманки Ебола можна побороти за півроку

Зі смертельною лихоманкою Ебола можна впоратися за півроку.

Про це заявив генеральний секретар Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця Ельхадж Ас Сі, передає 5 канал із посиланням на NBC News.

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За словами Ас Сі, для того щоб покінчити з епідемією, необхідні "повноцінна ізоляція хворих, якісне їх лікування та безпечне захоронення тіл померлих".

На сьогоднішній день жертвами Ебола, яку вперше зафіксували у лютому в Гвінеї, стали понад 4,5 тисяч людей. Найбільше від епідемії смертельної хвороби постраждали Ліберія, Сьєрра-Леоне, Гвінея та Нігерія.