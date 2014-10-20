Нігерії вдалося зупинити лихоманку Ебола

Протягом шести тижнів у країні не зафіксували жодного нового випадку зараження, повідомляє "Новий час" з посиланням на BBC.

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Країні вдалося швидко впоратися з вірусом з моменту його поширення в липні, коли заражений ліберійський дипломат завіз його в країну.

Нігерія стала другою країною, якій вдалося перемогти лихоманку Ебола. Кількома днями раніше ВООЗ визнала Сенегал першою західноафриканською країною, яка загальмувала спалах смертельно небезпечної лихоманки Ебола.

У той же час в аеропортах по всьому світу посилюють контроль за пасажирами, які прибувають з країн Західної Африки.

Жертвами вірусу Ебола в країнах Західної Африки стали понад 4,5 тис. осіб. Більше інших постраждали Ліберія, Гвінея і Сьєрра-Леоне. Смертність від лихоманки досягає 70%.