Дональд Трамп зазначив, що Вільям Барр виконав "чудову" роботу.

Чинний президент США Дональд Трамп повідомив про відставку генпрокурора і міністра юстиції США Вільяма Барра.

Про це Дональд Трамп написав у Twitter.

Трамп зазначив, що Барр виконав "чудову" роботу. Президент також стверджує, що у нього з міністром були дуже хороші відносини.

"Білл піде відразу перед Різдвом, щоб провести свята з сім'єю", — написав він.

Вільям Барр в листі Трампу уточнив, що свій пост покине 23 грудня.

Президент опублікував інформацію про звільнення генпрокурора незабаром після того, як за підсумками голосування вибірників перемога була присуджена демократу Джо Байдену.

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Автор: Олег Давигора